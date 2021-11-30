Кіра Найтлі підхопила коронавірус і заразила всю родину

Популярна акторка Кіра Найтлі захворіла на коронавірус. Вона повідомила, що заразилися також її чоловік та дочки.

Вся родина Найлі опинилася на карантині через Covid-19. Акторка захворіла під час зйомок фільму Тиха ніч, а потім і заразила решту рідних: свого чоловіка, музиканта Джеймса Райтона, 6-річну доньку Енді та 2-річну Даліду.

У коханого Кіри Найтлі коронавірус протікає безсимптомно, а діти на шляху до одужання. Тоді як сама зірка почувається жахливо. За словами її чоловіка, це тому, що вона не загартовується, не плаває разом з ним у холодній воді.

– У мене Covid-19, і я почуваюся паскудно, – зізналася Кіра Найтлі.

За її словами, зйомки комедійного фільму жахів Тиха ніч стартували тоді, коли з прилавків змітали туалетний папір.

За іронією, сюжет картини розгортається під час Різдва за умов екологічного апокаліпсису. Так, поки весь світ запасався продовольством, вони знімали сцени про те, як у магазинах закінчується їжа.

До речі, нещодавно про коронавірус повідомив співак Ед Ширан. Це сталося саме напередодні презентації нового альбому.

Також на початку листопада коронавірус підтвердили у рок-виконавця Джона Бон Джові.