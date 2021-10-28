Популярный актер Джейсон Момоа заболел коронавирусом на съемках второй части фильма Аквамена, которые проходят в Великобритании.

42-летний актер получил положительный тест и изолировался.

— К счастью, с Джейсоном все в порядке, и теперь он находится в изоляции после положительного теста, — сообщил источник издания The Sun

Однако создатели картины переживают теперь из-за дедлайнов, так как болезнь актера может выбить их из графика.

Однако по словам источника издания, для продюсеров в первую очередь важно здоровье съемочной команды.

— Они надеются, что это будет разовый случай, и что они смогут работать вместе с Джейсоном и продолжить съемки в постановке. Все желают ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его возвращения на съемочную площадку, — отметил инсайдер.

Ранее Джейсон рассказывал, что съемки во второй части ему даются сложнее, так как он стареет.

Также актер пожаловался, что у него множество травмы, в частности тех, которые он получил на съемках.

— Я люблю свою работу, но немного взволнован из-за возраста, понимаете. Сейчас я стареющий супергерой, — заявил Джейсон.