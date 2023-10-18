Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф развеял слухи вокруг своего возможного появления в киновселенной Marvel в роли Росомахи.

Актер заявил, что не планирует превратиться в супергероя с длинными когтями, во время участия в шоу, где его проверяли на детекторе лжи. Коллеги Джонатан Грофф и Линдси Мендес поинтересовались у Рэдклифа, почему он тогда так накачал мышцы. Оценить форму знаменитости могли все, кто смотрит комедийный сериал Чудотворцы. Там Рэдклифф появился в нижнем белье, продемонстрировав мускулистое телосложение. Это дополнительно разожгло слухи о его возможном участии в комикс-франшизе о сверхлюдях.

— Я накачался, потому что просто одержим спортом. Вы видели моих родителей? Это же просто безумные фитнес-люди. Поэтому мне эта страсть передалась в генах. Что касается Росомахи — нет! Мне это льстит, но нет, — возразил предположение актер.

Как-то Рэдклифф уже говорил, что его ответы на подобные вопросы интерпретируют, как угодно, поэтому слухи не утихают. Он даже предположил, что ему вообще лучше молчать по этому поводу.

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Известно, что Дэниел не упускает случая пошутить над собственным ростом. Именно в нем он также видит возможный источник для появления предположений и теорий.

— Росомаха низкого роста, поэтому время от времени люди задумываются, кто у нас из актеров не велик ростом? Также мне периодически надоедает давать один и тот же ответ на один и тот же вопрос, я говорю что-то в шутку, и снова всплывают слухи — иронично предположил Рэдклифф.

Ранее инсайдер распространил информацию о том, что Дэниел Рэдклифф должен присоединиться к команде супергероев Marvel. Именно тогда фанаты и предположили, что он может сыграть Росомаху.

Согласно имеющейся информации, возвращение сверхчеловека на большой экран произойдет благодаря Хью Джекману, воплощающему эту роль с 2000-х годов.