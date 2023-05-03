Вышел первый трейлер второй части фильма Дюна. Картина выйдет в мировой прокат осенью — 3 ноября.

Вторая часть ленты Дюна — экранизация второй половины романа Фрэнка Герберта. Пол Атрейдес, роль которого исполняет Тимоти Шаламе, и леди Джессика, в которую воплотится Ребекка Фергюсон, объединятся с племенем фременов и Чани Кайнз (Зендея). Сделают они это для того, чтобы отомстить заговорщикам и принести мир на планету Арракис.

Режиссер фильма Дени Вильнев. В ленте также появятся такие актеры, как Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста и другие.