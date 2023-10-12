Голливудский режиссер и продюсер Гленн Гордон Кэрон рассказал о состоянии актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции.

В комментарии New York Post он признался, что старается навещать Уиллиса каждый месяц.

— Не всегда получается, но я стараюсь, общаюсь с ним и его женой и поддерживаю непринужденные отношения с тремя его старшими детьми. Я очень стараюсь оставаться в его жизни. Никто не наслаждался жизнью так, как он. Он любил жизнь, просто обожал просыпаться каждое утро и пытался жить полной жизнью, — поделился продюсер.

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Когда Кэрон видится с актером, то Уиллису сначала нужно определенное время, чтобы вспомнить его.

Кроме того, Брюсу пришлось отказаться от чтения, ведь языковые навыки ему больше недоступны.

— Я чувствую, что 1-3 минуты он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был заядлым читателем — он не хотел, чтобы кто-то об этом знал, а сейчас он не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны. Когда ты находишься рядом с ним, ты знаешь, что он Брюс, и благодарен за то, что он рядом, но радости жизни больше нет, — сказал продюсер.

Ранее жена Уиллиса Эмма Хеминг сообщила об ухудшении здоровья своего мужа. По ее словам, Брюс может не осознавать, что у него деменция.