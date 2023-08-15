Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг испытывает трудности на фоне борьбы мужа с деменцией. Своими переживаниями она поделилась в Instagram с помощью видео.

В коротком ролике она призвала людей с подобными жизненными ситуациями искать что-то прекрасное в тяжелых днях.

— Я знаю, что это выглядит так, будто я не живу своей лучшей жизнью, но я должна каждый день прилагать усилия и делаю это для себя, наших двоих детей и для Брюса. Он бы не хотел, чтобы я жила по-другому, — начала свою мысль 45-летняя Эмма.

Впрочем, жена актера заявила, что она не считает себя хорошей, а ее мысли часто становятся мрачными на фоне борьбы Брюса с болезнью.

Эмма призналась, что выкладывается по полной и делает это для семьи.

— Когда мы не заботимся о себе, мы не можем заботиться о тех, кого любим, — добавила жена звезды.

Она также поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова.

Напомним, что в феврале у Брюса Уиллиса была обнаружена лобно-височная деменция. Это наиболее распространенный вид этой болезни у людей до 60 лет. К сожалению, лекарств не существует.