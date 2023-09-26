Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг сообщила об ухудшении здоровья своего мужа, страдающего от деменции. Возлюбленная актера заявила, что трудно сказать, знает ли он об этом.

Во время участия в программе Today Эмма поделилась всеми переживаниями, с которыми она сталкивается из-за болезни Брюса. Хеминг призналась, что ей трудно сказать, знает ли ее муж о ходе своей болезни.

— Я поняла, что деменция — это тяжело. Это тяжело для человека с диагнозом и для его семья. И когда врачи говорят, что это семейная болезнь, это действительно так, — призналась возлюбленная актера.

Эмма также добавила, что рассказала общим с Уиллисом дочерям о болезни отца — на сегодня Мейбл 11 лет, а Эвели — всего 8. Сама женщина призналась, что поставленный диагноз стал для нее облегчением, ведь это помогло понять, что происходит, и принять это.

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Напомним, что в феврале 2023 года Брюсу Уиллису поставили диагноз — лобно-височная деменция. На сегодня это наиболее распространенная форма деменции у людей до 60 лет. Лекарств для борьбы с болезнью не существует.