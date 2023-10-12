Голлівудський режисер і продюсер Гленн Гордон Керон розповів про стан актора Брюса Вілліса, який страждає від деменції.

У коментарі New York Post він зізнався, що намагається відвідувати Вілліса щомісяця.

– Не завжди виходить, але я намагаюся, спілкуюся з ним та його дружиною і підтримую невимушені стосунки з трьома його старшими дітьми. Я дуже намагаюся залишатись у його житті. Ніхто не насолоджувався так життям, як він. Він любив життя, просто обожнював прокидатися щоранку та намагався жити повним життям, – поділився продюсер.

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Коли Керон бачиться з актором, то Віллісу спочатку потрібен певний час, аби пригадати його.

Окрім того, Брюсу довелося відмовитися від читання, адже мовні навички йому більше недоступні.

– Я відчуваю, що 1-3 хвилини він згадує, хто я. Він неговіркий. Колись він був затятим читачем – він не хотів, щоб хтось про це знав, а зараз він не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні. Коли ти перебуваєш поряд із ним, ти знаєш, що він Брюс, і вдячний за те, що він поруч, але радості життя більше немає, – сказав продюсер.

Раніше дружина Вілліса Емма Гемінг повідомила про погіршення здоров’я свого чоловіка. За її словами, Брюс може не усвідомлювати, що у нього деменція.