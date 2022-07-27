Netflix опубликовала тизер-трейлер кукольного мультфильма Пиноккио от легендарного режиссера Гильермо дель Торо. Это будет переосмысление сказки, и зрители его увидят в декабре 2022 года.

История будет разворачиваться в Италии начала XX века, в момент установления фашистского режима. Режиссер сразу отметил, что работа не будет пересказыванием культовой сказки — фэнтези элементы если и будут, то в значительно меньшем количестве.

Сейчас смотрят

Актерский состав действительно звездный — к команде озвучки присоединятся Грегори Манн, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и Финн Вулфхард.

Известно, что сценарий писал Гильермо дель Торо при поддержке автора культового мультсериала Время приключений Патрика Макхейла.

Мальчик из дерева от Netflix будет конкурировать с другим проектом о Пиноккио — кинокомпания Disney решила выпустить фильм, который появится в кинотеатрах уже в начале сентября этого года. В отличие от Гильермо дель Торо, эта работа будет полностью соответствовать канонам уникальной сказки — режиссеры просто предадут ей современный вид. Помимо кинотеатров, картина также будет доступной и на стриминговой платформе Disney+.

Удивительно, что сразу две крупные компании решили взять за основу одну историю, и выпустить свое видение сказки почти в один сезон. Зрители могут сравнить, на что способны главные конкуренты в индустрии сериалов и кино.