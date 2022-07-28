Компания Netflix выпустила первый полноценный трейлер к фильму о Мэрилин Монро — Блондинка. Картина раскроет детали жизни роковой женщины.

Фильм основан на сюжете романа Джойс Кэрол Оутс, который был вдохновлен жизнью певицы и актрисы. Картиной занимается режиссер Эндрю Доминик, который известен благодаря фильмам Ограбление казино и Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса.

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Ослепительную блондинку сыграет Ана де Армас, которая наверняка легко войдет в роль секс-символа 1950-х годов. Она известна миру благодаря роли в фильме Бегущий по лезвию 2049, где сыграла вместе с Раяном Гослингом.

Ранее постановщик уже раскрыл некоторые детали своей работы — целью Блондинки не является кропотливая точность относительно биографии Монро. Картиной он хочет влюбить зрителя в Мэрилин, и показать, как Норма Джин Мортенсон жила вне сцены.

Примечательно, что фильм предусмотрен для просмотра только взрослыми — в США картине выдали самый высокий рейтинг N17.

Премьера фильма Блондинка состоится на Netflix 23 сентября.

К концу 2022 года популярная стриминговая платформа покажет миру еще одно произведение о культовой личности, пусть и сказочной. В декабре Netflix выпустит мультфильм Пиноккио, и на днях показала трейлер работы Гильермо дель Торо. В картине не будет фентези, да и сам сюжет не будет следовать канонам детской сказки.