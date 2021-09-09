Трейлер долгожданного фильма Матрица: Воскрешение появился в сети. В ролике показали часть сюжета новой картины от Вачовски.

Судя по ролику, Нео (Киану Ривз) и Тринити (Керри-Энн Мосс) не знают друг о друге. Возможно, они забыли о своих чувствах.

В клипе показали, что главный герой Нео носит свое настоящее имя Томас Андерсон, и он ходит к психотерапевту, рассказывая ему о загадочных снах. Эти видения не кажутся обычными снами.

В фильме также появились и новые герои — по сюжету, Нео вскоре встречает персонажа Яхьи Абдул-Матина II, который выглядит как молодой Морфеус. Загадочный мужчина в знакомом для фанатов одеянии дает Нео красную таблетку.

Помимо сюжета, в трейлере не забыли показать и екшн — Нео может не только останавливать пули, но и менять траекторию ракет, которые в него летят.

Трейлер намекает на то, что в фильме не будет Лоуренса Фишборна — Морфеуса может сыграть Яхья Абдул-Матин II, о чем говорит его одежда.

Напомним, что премьера Матрица: Воскрешение состоится в кино и HBO Max 16 декабря.