Голливудский актер Киану Ривз снова удивил сеть своей щедростью — на этот раз он подарил членам каскадерской команды Джон Уик 4 именныые часаы Rolex Submariner. Каждый такой аксессуар стоит порядка $14 тыс.

57-летний актер удивил четырех каскадеров — он подарил аксессуары время ужина в Париже после завершения съемок предстоящего боевика. На задней части часов от Rolex есть гравировка Пятерка Джона Уика, имена членов команды и благодарность от Кеану.

Каскадеры уже поделились фотографиями часов в соцсетях и поблагодарили актера за щедрый подарок.

Известно, что Rolex Submariner изготавливают из стали и сапфирового стекла. Впервые эту модель показали публике еще в 1953 году, и они стали первыми часами компании для дайвинга. Их надежность удивляет — по заявлению производителя, они готовы выдержать погружение на глубину в 100 метров.

Это не первый подобный жест от Киану — каскадерам, участвующим в съемках фильма Матрица актер подарил мотоциклы Harley-Davidson.

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Премьера фильма Джон Уик 4 состоится 27 мая 2022 года.

Помимо боевика про наемного убийцу, в этом году Киану также участвовал в съемках четвертой части фильма по вселенной Матрицы. В начале сентября в сети появился трейлер новой картины Матрица: Возрождение от Вачовски. В клипе показали, что главный герой Нео носит свое настоящее имя Томас Андерсон, и он ходит к психотерапевту, рассказывая ему о загадочных снах.