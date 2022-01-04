Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз отдал две трети гонорара за съемки в фильме Матрица на благотворительность.

Артист пожертвовал 70% гонорара на исследование лейкемии. Известно, что такой шаг связан с тем, что в 1991 году сестре Киану поставили диагноз лейкемии, с которым она боролась на протяжении 10 лет, прежде чем войти в ремиссию.

Первое пожертвование Киану сделал еще во время выхода первой части Матрицы. Как раз в то время его сестра Ким вела активную борьбу с болезнью. К концу 1990-х она вошла в ремиссию, а на ее реабилитацию брат потратил $5 млн.

Спустя время Ривз создал благотворительную организацию для поддержки людей и детей, больных раком, однако не озвучивал этого.

Известно, что за съемки в фильме Матрица: Воскрешение Киану получил около $12-14 млн. Эта сумма ненамного превышает его гонорар за съемки в первой части Матрицы, которая вышла еще в 1999 году. Тогда голливудской звезде заплатили около $10 млн.

Известно, что Ривз получит еще дополнительный платеж, после того как новую Матрицу перестанут транслировать в кинотеатрах. Так, в 1999 году сверху Киану получил еще $25 млн.