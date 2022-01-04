Канадський актор та кінорежисер Кіану Рівз віддав дві третини гонорару за зйомки в фільмі Матриця на благодійність.

Артист пожертвував 70% гонорару на дослідження лейкемії. Відомо, що такий крок пов’язаний з тим, що в 1991 році сестрі Кіану поставили діагноз лейкемія, з яким вона боролася протягом 10 років, перш ніж увійти до ремісії.

Першу пожертву Кіану зробив ще під час виходу першої частини Матриці. Саме тоді його сестра Кім вела активну боротьбу з хворобою. До кінця 1990-х вона увійшла до ремісії, а на її реабілітацію брат витратив $5 млн.

Через деякий час Рівз створив благодійну організацію для підтримки людей та дітей, хворих на рак, проте не озвучував цього.

Відомо, що за зйомки в фільмі Матриця: Воскресіння Кіану отримав близько $12-14 млн. Ця сума ненабагато перевищує його гонорар за зйомки в першій частині Матриці, яка вийшла ще в 1999 році. Тоді голлівудській зірці заплатили близько $10 млн.

Відомо, що Рівз отримає ще додатковий платіж після того, як нову Матрицю перестануть транслювати в кінотеатрах. Так, у 1999 році зверху Кіану отримав ще $25 млн.