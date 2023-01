Английская актриса Кейт Уинслет во время своего интервью на фоне выхода Аватар: Путь воды решила поддержать репортера. Артистка помогла интервьюеру в этом деле — он впервые брал участие в международной пресс-конференции.

Мотивационная поддержка Кейт завирусилась в сети — короткий ролик менее чем за сутки набрал более 1 млн просмотров в Twitter.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023