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Кейт Уинслет поддержала начинающего репортера и растрогала сеть: Не нужно бояться

10 января 2023, 12:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кейт Уинслет
Источник: Depositphotos

Английская актриса Кейт Уинслет во время своего интервью на фоне выхода Аватар: Путь воды решила поддержать репортера. Артистка помогла интервьюеру в этом деле — он впервые брал участие в международной пресс-конференции.

Мотивационная поддержка Кейт завирусилась в сети — короткий ролик менее чем за сутки набрал более 1 млн просмотров в Twitter.

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Так, Уинслет давала интервью немецкой телекомпании ZDF, когда молодой репортер издания Марта сказала, что это ее первый раз.

— Ты делаешь это впервые? Когда мы сделаем это интервью, оно будет самым удивительным из всех. И знаете почему? Потому что мы решили, что так и будет. Это будет фантастическое интервью, — заявила Кейт.

Всемирно известная актриса заявила, что Марта может спросить у нее о чем угодно, и ей не нужно бояться.

Напомним, что Уинслет и без этого ролика наслаждается славой — она сыграла главную роль в фильме Аватар: Путь воды. Фильм Джеймса Кэмерона оказался невероятно успешным, и кассовые сборы уже преодолели отметку в $1,7 млрд.

Примечательно, что в картине Кейт играет Ронал, которая на шестом месяце беременности защищала от врагов свою родную землю. Сам Джеймс Кэмерон считал важной деталью для изображения на экране.

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