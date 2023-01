Англійська акторка Кейт Вінслет під час свого інтерв’ю на тлі виходу Аватар: Шлях води вирішила підтримати репортера. Артистка допомогла інтерв’юеру в цій справі – він уперше брав участь у міжнародній пресконференції.

Мотиваційна підтримка Кейт завірусилася в мережі – короткий ролик менш ніж за добу набрав понад 1 млн переглядів у Twitter.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023