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Кейт Вінслет підтримала репортера-початківця і зворушила мережу: Не треба боятися

10 Січня 2023, 12:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кейт Уинслет
Джерело: Depositphotos

Англійська акторка Кейт Вінслет під час свого інтерв’ю на тлі виходу Аватар: Шлях води вирішила підтримати репортера. Артистка допомогла інтерв’юеру в цій справі – він уперше брав участь у міжнародній пресконференції.

Мотиваційна підтримка Кейт завірусилася в мережі – короткий ролик менш ніж за добу набрав понад 1 млн переглядів у Twitter.

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Так, Вінслет давала інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF, коли молодий репортер видання Марта сказала, що це її перший раз.

– Ти робиш це вперше? Коли ми зробимо це інтерв’ю, воно буде найдивовижнішим із усіх. І знаєте чому? Тому що ми вирішили, що так буде. Це буде фантастичне інтерв’ю, – заявила Кейт.

Всесвітньо відома акторка заявила, що Марта може запитати її про що завгодно, і їй не потрібно боятися.

Нагадаємо, що Вінслет і без цього ролика насолоджується славою – вона зіграла головну роль у фільмі Аватар: Шлях води. Фільм Джеймса Кемерона виявився неймовірно успішним, і касові збори вже подолали позначку $1,7 млрд.

Примітно, що у картині Кейт грає Ронал, яка на шостому місяці вагітності захищала від ворогів рідну землю. Сам Джеймс Кемерон вважав важливою деталлю зображення на екрані.

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Аватар Кейт Вінслет
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