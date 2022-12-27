10 лучших фильмов 2022: от Решения уйти до Фабельманов

Уходящий год оказался достаточно приличным в плане новых фильмов, хоть и не лучшим для похода в кинотеатры Украины.

В большинстве своем киноманы довольствовались проектами на стриминговых сервисах, хотя и там можно было найти ленты, сделавшие щедрый обход кинофестивалями.

Как известно, фильмы не должны быть идеальными, чтобы быть хорошими. Хотя в этом году мастера своего дела Стивен Спилберг и Пак Чан Ук приблизили свои работы к совершенству. Но не только они.

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Факты ICTV посмотрели немало новинок и сформировали собственную подборку лучших фильмов 2022 года.

Фабельманы

Режиссер: Стивен Спилберг

Этот фильм не прославляет магию кино, но у него есть тот редкий эффект, когда ты пытаешься не упустить ни одного кадра, слова или мгновения в ленте. Он не держит в напряжении как детектив, но завораживает. На подобное способны только истинные профессионалы.

Фабельманы — полуавтобиографическая лента Спилберга о юном Сэмми Фабельмане и его семье. Делая первые пробы киносьемки мальчик закутывает сестер в туалетную бумагу, и те становятся похожими на мумий. А когда он снимает военный фильм, то придумывает гениальный способ изображения выстрелов, продырявив ленту.

Однако больше всего поражает в Фабельманах горькие откровения о разводе родителей Спилберга и его роли в этом, а еще то, как он одержим кино.

– Искусство разорвет тебя на части, – скажет дядя Сэмми.

Когда Сэмми познакомится с “величайшим режиссером всех времен”, которого сыграл Дэвид Линч, тот даст советы о структуре кадра. Однако Спилберг в конце концов поступит по-своему.

Решение уйти

Режиссер: Пак Чхан Ук

Мастер южнокорейского артхауса вернулся на большие экраны с первой за шесть лет работой. Но это возвращение воистину эффектное.

Решение уйти – это таинственная история о невозможной любви, которая отдает дань мастеру саспенса Альфреду Хичкоку и неонуарам в современных реалиях.

В центральной сюжетной линии лежит история детектива из Пусана Хэ Чжуна и женщины по имени Со Раэ. Она привлекательная китайская эмигрантка, муж которой погиб при таинственных обстоятельствах. И именно она может быть главной подозреваемой.

По мере того как их отношения развиваются, меняется настроение и художественная эстетика фильма. И хотя это история об убийстве и смерти, Пак пронзил ее нежностью, а исполнители главных ролей дополнили картину особой химией.

Все везде и сразу

Режиссеры: Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

Настоящая редкость найти фильм, в котором вы не можете предсказать течение каждой следующей сцены, а тем более его концовки. Все везде и сразу именно тот редкий пример.

Дуэт режиссеров показал Marvel мастер-класс по созданию мультивселенной и бесконечности. Более того, создатели ленты не иначе как “обули” дочернюю компанию Disney бюджетом. Лента получилась в семь раз дешевле марвеловского продукта Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумие и значительно качественнее.

Все везде и сразу — это история брака, драма матери и дочери, рассказ об ассимиляции иммигрантов и смене поколений, сатира на бюрократию, боевик, полный намеренно абсурдных и порой непристойных сражений кунг-фу, и научно-фантастический фильм с параллельными вселенными.

Банши Инишерина

Режиссер: Мартин Макдонах

Ирландский драматург и режиссер снова собрал в одной работе Брендана Глисона и Колина Фаррелла, как 14 лет назад в культовой картине Залечь на дно в Брюгге. Что это, если не эффект ностальгии для киноманов? Но это лишь капля в океане, ведь эта картина предлагает увлекательный анализ человека.

Банши Инишерина – это история о мужчине по имени Колм (Глисон), который решил разорвать любые связи со своим другом Падрейком (Фаррелл). События картины разворачиваются на острове на фоне гражданской войны в Ирландии.

Лента на первый взгляд умаляет доброту, но само устранение повседневных обыденных тонкостей на этом маленьком острове разрушает ее. И хотя события происходят столетие назад, тема разделенной страны и разорванной дружбы кажется чрезвычайно актуальной.

Афина

Режиссер: Ромен Гаврас

Эта картина не иначе как магический трюк или фокус, ведь она завораживает с первого кадра и не отпускает следующие 90 минут. Создатели фильма жестоко бросают зрителя из одной сцены в другую — некая французская машина хаоса в недрах Парижа.

Это греческая трагедия, библейская драма о братьях и самая блестящая операторская работа со времен Безумного Макса: Дорога ярости. Как зритель, ты задаешься вопросом: как им на чисто техническом уровне удалось снять такие сцены?

Действие фильма происходит в течение одного дня и ночи – сначала в полицейском участке, а затем в загороженном районе Парижа. Сюжет в нем разворачивается после трагического убийства мальчика в районе Афина. Это влечет за собой настоящую войну, в центре которой оказываются старшие братья мальчика.

Картину Афина дополняет музыка Gener8ion, напоминающая работы Ганса Циммера, написанные для фильмов Кристофера Нолана.

Треугольник печали

Режиссер: Рубен Эстлунд

Горькая сатира на человеческую жадность, хитрость и несдержанность от шведского режиссера, приперченная замечательной актерской игрой.

Эта черная комедия рассказывает о богачах и представителях модельного бизнеса, оказавшихся на острове после аварии роскошной яхты. Впоследствии уборщица Эбигейл берет на себя ответственность и становится своеобразным капитаном острова, поскольку только она обладает навыками выживания.

Капитана-пьяницу яхты с радикальными политическими взглядами непревзойденно воплотил Вуди Харрельсон. А Гаррис Дикинсон и Чарлби Дин, трагически умершая вскоре после премьеры, эффектно сыграли роль гламурной, но самовлюбленной пары.

На Западном фронте без перемен

Режиссер: Эдвард Бергер

Четвертая экранизация культового антивоенного романа Ремарка, но первая немецкого производства почти за 100 лет с момента выхода книги.

За трагической историей Пауля Боймера зритель видит суровые реалии, как немецкую молодежь привлекает романтика Первой мировой войны, приводящая к ужасу.

Большинство сцен в картине проходят непосредственно в театре боевых действий, но они прерываются кадрами кабинетных перипетий, где важную роль играет Даниэль Брюль в роли Матиаса Эрцбергера – немецкого политика, пытающегося покончить с войной дипломатией.

Этот фильм в очередной раз демонстрирует, что для захватчиков война – это конвейер человеческих жизней, которые они бросают на убой ради своих болезненных фантазий.

Невероятно, но факт

Режиссер: Квентин Дюпье

В этой картине французский режиссер в присущей ему манере высмеивает человеческие слабости. На этот раз это сочетание драмы, комедии и фантастики. Те, кто видел Оленью кожу или На посту! Дюпье примерно понимают, чего можно ожидать от его работ.

Невероятно, но факт исследует принятие процесса старения и безумной погони за вечной молодостью. По сюжету супружеская пара за 40 переезжает в новый дом. В нем есть таинственный тоннель, проход через который перебрасывает героя на 12 часов вперед, но также омолаживает на три дня.

Героиня считает этот проход путем к вечной молодости, что потенциально может изменить жизнь, тогда как герой предпочитает плыть по течению. Перчинки в структуре сюжета добавляет их друг, сделавший себе в Японии электронный половой орган.

Целиком и полностью

Режиссер: Лука Гуаданьино

С одной стороны это поэтическая история любви, побуждающая к размышлению. Но с другой — это жуткая роудмуви о каннибалах из Тимоти Шаламе в главной роли. Сама концепция сочетания ужасов и романтики кажется достаточно интересной.

И опять-таки, с одной стороны определенные кадры могут вызвать неприятные рефлексы, но фильм ни в коем случае не следует воспринимать буквально. За картинкой кроется метафора выживания в социуме и сохранение себя как личности и человека.

Целиком и полностью одновременно отвратительный и замечательный. Цельную картинку жуткости дополняет Марк Райленс, явно наслаждающийся возможностью пощекотать зрителям нервы, угрожая съесть героев.

Тар

Режиссер: Тодд Филд

Кейт Бланшетт играет Лидию Тар, всемирно признанного дирижера, создавшего неприступную крепость власти и престижа, а затем видит, как она внезапно и безвозвратно разрушается.

Режиссер предлагает длинную сцену интервью героини перед аудиторией. Разговор двух людей дополняют музыкальные произведения Густава Малера и Леонардо Бернстайна.

Фильм является пьянящей смесью психологического триллера, готического хорора и капельки комедии. Одной из мощных сцен в фильме становятся дебаты Тар со студентом Джулиардского университета об отделении искусства от художника. Два с половиной часа разговора в ленте об искусстве, классической музыке и гендерной политике оказываются удивительно увлекательными и напряженными.