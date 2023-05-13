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Кейт Миддлтон сыграла песню Stefania в клипе Kalush Orchestra на Евровидении

13 мая 2023, 23:27
Валентина Чорна редактор ленты
Кейт Міддлтон

Финал Евровидения 2023 открыл перформанс украинской группы Kalush Orchestra. В нем приняла участие принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Во вступительной части конкурса прозвучала песня Stefania. В видео для Евровидения 2023 музыканты Kalush Orchestra “прошли” через разные места от Украины до Ливерпуля.

Они будто путешествовали по миру от метро до камерных оркестров.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

К музыкантам присоединились мировые звезды, в частности британцы Джосс Стоун и Эндрю Ллойд Уэббер.

Впоследствии в перформансе появилась Кейт Миддлтон. Она сыграла на фортепиано, видео выступления принцессы Уэльской записали в начале мая в Багряной гостиной Виндзорского замка.

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Евровидение Кейт Миддлтон
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