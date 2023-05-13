Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Кейт Міддлтон зіграла пісню Stefania у кліпі Kalush Orchestra на Євробаченні

13 Травня 2023, 23:27
Валентина Чорна редакторка стрічки
Кейт Міддлтон зіграла пісню Stefania у кліпі Kalush Orchestra на Євробаченні

Фінал Євробачення 2023 відкрив перформанс українського гурту Kalush Orchestra. У ньому взяла участь принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

У вступній частині конкурсу прозвучала пісня Stefania. У відео для Євробачення 2023 музиканти Kalush Orchestra “пройшли” через різні місця від України до Ліверпуля.

Вони ніби подорожували світом від метро до камерних оркестрів.

До музикантів приєдналися світові зірки, зокрема британці Джосс Стоун та Ендрю Ллойд Веббер.

Згодом у перформансі з’явилася Кейт Міддлтон. Вона зіграла на фортепіано, відео виступу принцеси Уельської записали на початку травня у Багряній вітальні Віндзорського замку.

Читайте також:
Kalush OrshestraKalush Orshestra відкрили фінал Євробачення 2023

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Фото: ALEX BRAMALL/EBU

Теги
Євробачення Кейт Міддлтон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь