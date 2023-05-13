Фінал Євробачення 2023 відкрив перформанс українського гурту Kalush Orchestra. У ньому взяла участь принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

У вступній частині конкурсу прозвучала пісня Stefania. У відео для Євробачення 2023 музиканти Kalush Orchestra “пройшли” через різні місця від України до Ліверпуля.

Вони ніби подорожували світом від метро до камерних оркестрів.

До музикантів приєдналися світові зірки, зокрема британці Джосс Стоун та Ендрю Ллойд Веббер.

Згодом у перформансі з’явилася Кейт Міддлтон. Вона зіграла на фортепіано, відео виступу принцеси Уельської записали на початку травня у Багряній вітальні Віндзорського замку.

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Фото: ALEX BRAMALL/EBU