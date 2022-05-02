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Екатерина Павленко стала спикером Евровидения 2022 от Украины

2 мая 2022, 12:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Катерина Павленко
Источник: Екатерина Павленко

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко стала спикером международного песенного конкурса Евровидение 2022 от Украины.

Это значит, что артистка объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в нашей стране.

— Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым, — сказала Павленко.

Напомним, что в 2021 Украину на Евровидение представляла группа Go-A, которая заняла пятое место.

В 2022 году нашу страну на конкурсе представит Kalush Orchestra с песней Stefania. Евровидение 2022 пройдет в Турине, поскольку в прошлом году победила итальянская группа Maneskin.

Первый полуфинал конкурса состоится 10 мая. Kalush Orchestra выступит под шестым номером. Второй полуфинал пройдет 12 мая, финал — 14 мая.

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Теги
Go-A, Евровидение
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