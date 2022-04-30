Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Kalush Orchestra выпустили клип на обновленную версию Stefania

30 апреля 2022, 12:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra выпустили клип на обновленную версию Stefania

Группа Kalush Orchestra сделала микс на знаменитую песню Stefania, с которой музыканты выступят на международном конкурсе Евровидение 2022. Видео команда сняла во Львове и поделилась работой в YouTube.

— Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении 2022 в Турине с песней Stefania. Они записали эту версию песни в Доме ученых во Львове, специально для вечеринки Eurovision House Party, — сообщается в описании видео.

Ролик выполнен в черно-белых цветах. 

Еще 28 апреля Kalush Orchestra отправились в Турин. Накануне отъезда команда дала пресс-конференцию во Львове, где рассказала о подготовке к выступлению.

Музыканты признались, что в условиях войны долго репетировали онлайн. Kalush Orchestra также посетили несколько стран в Европе — это было необходимо для поддержки Украины в это непростое время. Они чувствуют большую ответственность, ведь будут представлять 10 мая всех тех, кто их поддерживает.

Читайте также:
Kalush Orchestra выпустили клип на обновленную версию StefaniaЧувствуем большую ответственность: Kalush Orchestra отправляется в Турин на Евровидение

Шансы на победу у Kalush Orchestra очень реальные — букмекеры оценили вероятность выигрыша музыкантов в 41%, хотя ранее ее оценивали в 33%.

На втором месте до сих пор держатся представители Италии Махмуд и Бланко (16%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (11%).

Теги
Kalush, Евровидение, Кліп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь