Легендарная украинская актриса Ада Роговцева поддерживает украинских военных еще с 2014 года. Знаменитость рассказала в эфире ICTV, как сейчас помогает нашей армии на передовой.

— Я знаю много добровольцев, они мне как родные. Я вижу, как они обороняют нас сейчас. Сейчас я волонтеру у себя дома — здесь у меня полноценный штаб. Наши солдаты приходят сюда мыться, а я им стираю одежду и отдаю чистую и сухую. Я их также кормлю — раньше готовила из своих запасов, а сейчас мне приносят еду. Так, у меня все готово — суп, каша, картошка, вареники. Делюсь чем могу, и я слежу, чтобы в моем доме было сытно и чисто, — рассказывает Ада.

Актриса рассказала, что именно дела ей помогают держаться в тонусе.

— Когда ты целый день работаешь, то не страшно, и время летит быстро. Я горжусь тем, что наши люди на фронте — это мужественный и прекрасный народ. Моя дочь и невестка сейчас волонтерят — они очень сильно помогают нашим людям. Лично мне совсем не страшно — я родилась оптимисткой, и в последние годы во мне родились новые качества. Я научилась ненавидеть, и я действительно ненавижу убийц. Ненавижу людей, которые поднимают автомат на детские больницы, детей и женщин, — добавила Роговцева.

Актриса считает, что решение не закрывать небо над Украиной — это настоящее преступление.