Актриса Ада Роговцева рассказала, что на протяжении многих лет работала в России, однако она благодарна за то, что украинцы ей этого не припоминают.

По словам Роговцевой, в российской культуре она проработала почти 60 лет, поскольку у нее такая профессия.

— Но предать… Как только оно началось, меня там не стало. На меня завели статью, криминал приписали. В этой статье была я, Зеленский и директор цирка. Мы зарабатывали в России, а отдавали бандеровцам. Я уже на то время ничего не зарабатывала. А они меня приглашали все время. Была в кино, театре, работала в России. Много работала, но не отрывалась от киевского театра, телевидения, радио, — говорит Ада.

Добавляет, украинцы ей это простили, никто и никогда этого не припоминал и не вспоминал. Предполагает, что может из-за своего определенного авторитета, ведь всегда открыта с людьми и обо всем рассказывает.