Актриса Ирма Витовская высказалась о российских звездах, которые поддержали войну в Украине. Она назвала их шутами, которым важно оставаться при дворе.

Ирма отметила, есть российские коллеги, которых она уважает — Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова. Однако на тех, которые поддерживают политику президента РФ, кровь украинцев, и ее никогда не отмыть.

— Сейчас много трупов между нами. Много крови между нами. Сегодняшнее поколение не сможет примириться. Те, кто были громкими и открытыми с нами сейчас – мы запомним… Те, кто молчат и боятся, я думаю, что вряд ли нам не будет противно с ними общаться, я их презираю, просто не уважаю, — сказала Ирма.

Витовская добавила, что у российских звезд конъектурное желание выслужиться.

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— Они готовы на себя брать кровь украинцев. Это для меня вообще не поддается никакому… Это противно в три раза больше, чем любое отвращение к любому трусу… Они знают, они были, они интегрированы в мир, у них есть деньги, они звезды. Они просто это делают. Им чрезмерно важно, чтобы их любили и уважали. Чтобы они были “скоморохами при дворе”, — подчеркнула Ирма.

Фото: Ирма Витовская