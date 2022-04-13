Певица Тина Кароль рассказала, как поддерживает Украину на фоне войны с Россией. На концерте в Польше знаменитость собрала 42 млн грн в поддержку нашей страны, и останавливаться на достигнутом не собирается.

— Я сейчас нахожусь в Варшаве — здесь проделано огромное количество работы для поддержки Украины. Но я не заселилась здесь, мой выбор — это быть украинкой, — рассказала Кароль.

Тина поделилась своими мыслями об исходе кровавой войны, которую начала Россия.

— Я знаю, что Украина победит — правда на нашей стороне. Свой первый концерт на территории нашей страны я проведу в Киеве. Я даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе — это наш город, и мы в него обязательно приедем. Все знают, что это наша земля, — добавила звезда.

До начала полномасштабного вторжения певица также помогала онкобольным детям — Тина заверила, что и сейчас они не остаются без ее внимания. Сейчас детей обеспечивают необходимым лекарством, которое не всегда есть в наличии у больниц в нынешнее время.

В конце марта Кароль провела благотворительный концерт в Израиле, где собрала 2 млн грн для помощи больнице в Днепре. Собранные средства ушли на покупку лекарств и всего необходимого.