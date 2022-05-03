В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. Темой мероприятия стал “позолоченный гламур”.

Большинство гостей восприняли тему слишком буквально, поэтому красная дорожка сияла не от вспышек фотоаппаратов, а от камней и пайеток.

Главной звездой вечера стала Ким Кардашьян, которая позировала в легендарном прозрачном платье Мэрилин Монро. Для того чтобы влезть в наряд, ей пришлось похудеть на 7 килограммов.

Свой образ Ким дополнила белой меховой накидкой, а сопровождал ее комик Пит Дэвидсон.

Ведущая Met Gala и звезда сериала Сплетница Блейк Лайвли сделала ставку на образ от Донателлы Версаче. На мероприятии она позировала в платье-трансформере с огромным бантом-шлейфом.

За компанию с ней явился актер Райан Рейнольдс, который выбрал черный смокинг с бабочкой.

Несмотря на то, что модель Джиджи Хадид не соблюдала дресс-код, ее образ стал одним из самых ярких на Met Gala 2022.

Она предстала перед публикой в ​​красных лакированных брюках, корсете и дутом пуховике со шлейфом.

Певица Билли Айлиш снова удивила женственным нарядом. Певица предпочла корсетное платье Gucci с цветочным декором.

Следуя теме вечера, эпатажная рэп-исполнительница Карди Би на красной дорожке появилась в длинном “золотом” платье. Свой образ она дополнила массивным колье.

А вот модельер Донателла Версаче позировала в голубовато-золотом платье на тонких бретельках.

Стоит отметить, что на Met Gala 2022 часть трансляции посвятили войне в Украине, которую развязала Россия.

Редактор Vogue Хэмиш Боулз выразил поддержку украинцам и вспомнил достижения дизайнера из Киева Валентины Саниной-Шлее, которая после переезда в США основала одноименный дом моды. Он просуществовал более 30 лет и стал классикой американского дизайна.

Балл Института костюма Met Gala – один из самых главных праздников в индустрии моды и светской жизни Нью-Йорка.

Мероприятие ориентировано на сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. Балл знаменует собой открытие ежегодной выставки моды, которая продлится несколько месяцев.