У ніч на 3 травня у Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма Met Gala, темою якого став “позолочений гламур”.

Під час заходу частину трансляції присвятили війні в Україні, яку розв’язала Росія.

Один з ведучих вечора, редактор Vogue, Хеміш Боулз висловив підтримку українцям та згадав здобутки киянки Валентини Саніної-Шлее.

Дизайнерка після переїзду до США заснувала однойменний будинок моди. Він проіснував понад 30 років і став класикою американського дизайну.

– Війна в Україні змусила багатьох покинути свої будинки. Ми згадуємо внесок мільйонів емігрантів та біженців в американську культуру та історію американської моди. 1917 року дизайнер Валентина, яка народилася в Україні, приїхала до Нью-Йорка. Вона зарекомендувала себе як елітний кутюр’є, одягаючи наймодніших і найзнаменитіших жінок свого часу. Одна з її суконь представлена на виставці Інституту костюма в Метрополітен-музеї, присвяченій американській моді, – сказав Боулз.

Крім цього, Боузл закликав робити пожертвування на підтримку України.

– Цієї ночі наші серця з українцями та жертвами війни у всьому світі. Компанія Conde Nast зробила пожертву у комітет Червоного хреста. Ми закликаємо вас зробити те саме, якщо є така можливість, — додав він.

Варто зазначити, що одяг Валентина Саніна-Шлей закінчила київську гімназію, була музою Олександра Вертинського.

У 1923 році переїхала до Нью-Йорка, де пізніше дебютувала як художник по костюмах: створювала вбрання для Грети Гарбо, Марлен Дітріх, Підлоги Негрі, Джудіт Андерсон, Кетрін Хепберн.