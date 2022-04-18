Кинопродюсер Денис Иванов рассказал о несколько пророссийской позиции Каннского кинофестиваля и об украинских представителях, которые, несмотря ни на что, используют шанс представить нашу страну и рассказать о войне.

17 мая в Каннах начнется 75-й кинофестиваль. В этом году организаторы решили посвятить его Украине, а также заявили, что не допустят к участию россиян. Однако вскоре выяснилось, что российские представители там будут. Так, например, свой фильм представит Кирилл Серебренников.

Более того, в 2022 году Каннский кинофестиваль откроет фильм с провокационным названием Z.

— И я, и мои коллеги были удивлены тем, что кинофестиваль откроет лента с таким названием. Объективно, фильм не имеет никакого отношения к той ситуации, что происходит у нас. Этот фильм о зомби, ремейк на аниме. Более того, у режисера Мишеля Азанавичуса абсолютно проукраинская позиция, — сказал Иванов.

Денис признался, что все же написал письмо Мишелю по поводу названия фильма, поскольку сейчас эта буква приравнивается к фашистской свастике Третьего рейха.

— Он ответил, что у них была дискуссия, но они решили не делать букву Z собственностью российских пропагандистов… Не знаю, возможно, у нас слишком большая дистанция между Украиной, Францией и Каннами, — отметил Иванов.

Насчет Серебренникова, украинский кинопродюсер объяснил, что кинофестиваль заявил о том, что не будет приглашать российские делегации, но их оппозиционные режиссеры будут.

— Он в третий раз берет участие в Каннском кинофестивале, они его считают политическим заключенным и не видят никакой проблемы… Даже то, что его фильм профинансирован российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Это не дало им понятия, что сейчас он неуместен, — отметил Иванов.

Иванов отметил, что на Каннский фестиваль попал украинский фильм Видение бабочки Максима Наконечного — лента о российско-украинской войне. Денис считает, что голос нашей страны будет слышен довольно громко.

Также будет большая программа украинских проектов.

Отметим, что в 2022 году Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 мая.

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Фото: Денис Иванов