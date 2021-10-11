Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети после публикации фото в джинсах.

Звезда поделилась фотографией, на котором позирует вместе со своим мужем Потапом во время отдыха в Испании.

Для прогулки по Мадриду певица выбрала достаточно комфортный и повседневный образ. На фото Настя появилась в белой футболке, джинсах и кроссовках.

— Оказывается, отдых настолько важен! Даже если ты любишь свою работу и готов посвящать ей себя круглосуточно, перезагрузка просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемок и т.д., — написала Каменских.

Однако не всем подписчикам понравилась фотография Каменских. В комментариях певицу раскритиковали за лишний вес.

Настя поправилась.

Шире чем Леша.

У вас такой классный широкий таз. Почему до сих пор нету пупса? Вы же были бы идеальной мамочкой.

Почему опа у Потапа меньше, чем у Насти?

Настя поправилась, а Потап похудел.

Потап! Ты реально худой и крутой !! Настя, догоняй!

Настя, пресс подкачай.

Настя — пышка, — пишут в комментариях.

Потап также обнародовал видео с отдыха, на котором танцует вместе с женой. Подписчики сделали комплимент артисту, отметив, что он очень похудел, в отличие от Насти.