Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети после публикации фото в джинсах.
Звезда поделилась фотографией, на котором позирует вместе со своим мужем Потапом во время отдыха в Испании.
Для прогулки по Мадриду певица выбрала достаточно комфортный и повседневный образ. На фото Настя появилась в белой футболке, джинсах и кроссовках.
— Оказывается, отдых настолько важен! Даже если ты любишь свою работу и готов посвящать ей себя круглосуточно, перезагрузка просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемок и т.д., — написала Каменских.
Однако не всем подписчикам понравилась фотография Каменских. В комментариях певицу раскритиковали за лишний вес.
- Настя поправилась.
- Шире чем Леша.
- У вас такой классный широкий таз. Почему до сих пор нету пупса? Вы же были бы идеальной мамочкой.
- Почему опа у Потапа меньше, чем у Насти?
- Настя поправилась, а Потап похудел.
- Потап! Ты реально худой и крутой !! Настя, догоняй!
- Настя, пресс подкачай.
- Настя — пышка, — пишут в комментариях.
Потап также обнародовал видео с отдыха, на котором танцует вместе с женой. Подписчики сделали комплимент артисту, отметив, что он очень похудел, в отличие от Насти.
Ранее Настя Каменских публиковала откровенное фото в купальнике в леопардовый принт. Звезда позировала на фоне пальм и гор. Кадр был сделан в Анталии, где у певицы был концерт.
Подписчики по-разному реагируют на откровенные фотографии Каменских. Некоторые считают, что Насте пора прекращать публиковать такие снимки, поскольку нужно подумать о собственных детях.