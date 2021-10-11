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Каменских в джинсах раскритиковали за лишний вес

11 октября 2021, 12:54 Валентина Чорна
Настя Каменских и Потап

Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети после публикации фото в джинсах.

Звезда поделилась фотографией, на котором позирует вместе со своим мужем Потапом во время отдыха в Испании.

Для прогулки по Мадриду певица выбрала достаточно комфортный и повседневный образ. На фото Настя появилась в белой футболке, джинсах и кроссовках.

— Оказывается, отдых настолько важен! Даже если ты любишь свою работу и готов посвящать ей себя круглосуточно, перезагрузка просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемок и т.д., — написала Каменских.

Однако не всем подписчикам понравилась фотография Каменских. В комментариях певицу раскритиковали за лишний вес.

  • Настя поправилась.
  • Шире чем Леша.
  • У вас такой классный широкий таз. Почему до сих пор нету пупса? Вы же были бы идеальной мамочкой.
  • Почему опа у Потапа меньше, чем у Насти?
  • Настя поправилась, а Потап похудел.
  • Потап! Ты реально худой и крутой !! Настя, догоняй!
  • Настя, пресс подкачай.
  • Настя — пышка, — пишут в комментариях.

Потап также обнародовал видео с отдыха, на котором танцует вместе с женой. Подписчики сделали комплимент артисту, отметив, что он очень похудел, в отличие от Насти.

Ранее Настя Каменских публиковала откровенное фото в купальнике в леопардовый принт. Звезда позировала на фоне пальм и гор. Кадр был сделан в Анталии, где у певицы был концерт.

Подписчики по-разному реагируют на откровенные фотографии Каменских. Некоторые считают, что Насте пора прекращать публиковать такие снимки, поскольку нужно подумать о собственных детях.

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Настя Каменських , Потап і Настя Каменських
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