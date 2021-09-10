Украинская певица Настя Каменских показала, как ее встречает с гастролей муж, музыкальный продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко).

Каменских вернулась домой в Киев после продолжительных гастролей в Турции. Дома ее ждал сюрприз от Потапа, которого в то время не было рядом.

Продюсер оставил ей завтрак и записку, а также букет цветов в вазе.

— Друзья, я уже приехала домой и обнаружила, что мой Леша купил мне цветы, оставил завтрак и записку, — сказала Настя.

Также звезда прочла, что ей написал в послании муж.

— Любимая, это тебе. Я тебя люблю. До скорой встречи, — поделилась Каменских.

Настю растрогал поступок Потапа едва не до слез.

— Ты лучший муж на свете. Ты самый лучший муж, — повторила несколько раз артистка.

Ранее Настя Каменских опубликовала откровенное фото в купальнике в леопардовый принт. Звезда позировала на фоне пальм и гор. Кадр был сделан в Анталии, где у певицы был концерт.

Многие поклонники пришли в восторг от фигуры исполнительницы, однако некоторые поинтересовались, как реагирует Потап на такие снимки, тем более, когда вокруг столько мужчин.

Сама артистка часто делится откровенными фото и не реагирует на хейтеров.