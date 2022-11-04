Группа Kalush Orchestra записала совместный трек с польским рэп-исполнителем Szpaku. Композиция получила название Nasze Domy (Наши дома). Вместе с ней артисты представили и клип.

Nasze Domy — это песня о боли, борьбе за Родину и в то же время, этот трек о надежде.

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— Идея этого трека возникла в моей голове, когда я визуализировал войну в Украине. Хотя мы все живем сейчас в страхе от того, что развязала Россия, Бог не забудет нас, и в конце добро обязательно победит, — отмечает Szpaku.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, что с рэпером их познакомила менеджер. Впервые они встретились в Гданське, где и родилась песня.

— Знаете, это будто должно было произойти. Потому что эта энергетика, которую мы почувствовали, и та песня, которая возникла из нашего сотрудничества — это то, что отражает чувства украинцев и поляков сейчас, — отметил музыкант.

Как признаются артисты, трек был написан с нуля и очень быстро — за один день. Ведь с первой минуты знакомства они почувствовали общий вайб и желание творить.