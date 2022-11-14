Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV Europe Music Awards із новою піснею

Український гурт та переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV Europe Music Awards. Музиканти виконали кілька пісень, і одну із них світ почув уперше.

Про це розповів сам засновник гурту Олег Псюк перед появою на сцені.

– Сьогодні буде дуже гаряче шоу. У нас буде дві пісні – одну з них ви знаєте, а ось друга досить секретна. Вона ще навіть не вийшла, але ви почуєте її. Уважно стежте за тим що відбувається, адже буде дуже гаряче, – заявив співак перед виступом.

За свій чотирихвилинний виступ, артисти заспівали уривок нової роботи, а також виконали легендарну пісню Stefania, з якою вони перемогли на Євробаченні 2022 року у травні.

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Відомо, що церемонія MTV Europe Music Awards проходила у Дюссельдорфі, куди наших музикантів запросили як особливих гостей.

До поїздки до Німеччини з Kalush Orchestra зустрілася шестирічна Злата, яка передала $500 на допомогу Україні, заробивши ці кошти своїми виступами. Артисти подякували юній дівчинці за старання, і заявили, що це дуже круто, коли маленькі діти роблять такі великі вчинки.