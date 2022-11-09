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Передала гроші та заспівала Stefania: Kalush Orchestra зустрілися з маленькою фанаткою

9 Листопада 2022, 11:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Передала гроші та заспівала Stefania: Kalush Orchestra зустрілися з маленькою фанаткою

Учасників гурту Kalush Orchestra зворушила маленька дівчинка, яка передала гроші для України.

З шестирічною Златою колектив зустрівся під час благодійного концертного туру в Канаді після того, як їм написала її мати.

– Дівчинка Злата передала $500 на допомогу Україні, які заробила сама, співаючи на концертах. Її мама написала, що Злата дуже любить гурт Kalush Orchestra і хоче передати ці кошти для України, – написали у Facebook колективу.

Дівчинці також вдалося заспівати зі своїми кумирами легендарну Stefania. Попри те, що від народження вона живе в Торонто, батьки прищепили їй любов до української культури та мови.

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– Це неймовірно, коли такі маленькі діти роблять такі великі вчинки! Дякую! – зазначив гурт.

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