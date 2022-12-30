Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал свой плейлист 2022 года на стриминговом сервисе Spotify. Политик показал, какие песни слушал в течении 12 месяцев.

Всего в плейлист Блинкена вошло 24 трека, среди которых есть песня украинской группы Kalush Orchestra — Stefania. Именно с этой композицией коллектив выиграл на Евровидении 2022.

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— У музыки есть сила объединять людей, независимо от границ, языков или убеждений. Как постоянный любитель музыки, я рад поделиться с вами некоторыми из моих любимых песен и исполнителей со всего мира, которые я слушал в 2022 году. Надеюсь, они вам понравятся так же, как мне, — написал Энтони в Twitter.

Также в списке Блинкена The Loneliest Time Carly Rae Jepsen ft. Rufus Wainwright, Down Flat Kelvyn Boy и другие.