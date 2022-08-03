Кацурина и Дантес обратились к фанатам с важным заявлением: Нет смысла молчать

Украинский певец Владимир Дантес и дизайнер Даша Кацурина записали общее видео, где заявили, что нет смысла скрывать то, о чем многие уже догадались.

Коротким обращением, записанным вместе, они обратились к фанатам в Instagram.

— Сегодня мы хотим сказать кое-что важное. Многие могут подумать, что это не ко времени, но для нас с Вовой это важно. Вы могли догадываться, и наши знакомые часто обсуждают это между собой, — начала видео пара.

Во время ролика пара постоянно улыбается, и смущенно делится своими мыслями.

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— Мы часто видим, что это всплывает на сайтах СМИ, где это также обсуждают. Нет смысла молчать, поэтому мы с Дашей решили это сказать, — добавила Даша.

Однако речь не об их отношениях, а о животных, которые также страдают от войны.

— Спасите животных от войны. Они также гибнут из-за обстрелов и минирования. Не проходите мимо — оставьте еду или воду, или даже заберите их к себе, — заявили Кацурина и Дантес.

Неожиданно, но об отношениях не было сказано ни слова. Музыкант и дизайнер умело заинтриговали фанатов, которые еще с конца весны активно обсуждают их как потенциальную пару. К примеру, в конце июля Дантес показал общее фото с Дашей Кацуриной — на снимках они целуются и улыбаются.