Кацуріна та Дантес звернулися до фанатів із важливою заявою: Немає сенсу мовчати

Український співак Володимир Дантес та дизайнерка Даша Кацуріна записали спільне відео, де заявили, що немає сенсу приховувати те, про що вже багато хто здогадався.

Коротким зверненням вони записали разом, звернувшись до фанатів у Instagram.

– Сьогодні ми хочемо сказати дещо важливе. Багато хто може подумати, що це не на часі, але для нас з Вовою це важливо. Ви могли здогадуватись, і наші знайомі часто обговорюють це між собою, – розпочали відео пара.

Під час ролика пара постійно посміхається і зніяковіло діляться своїми думками.

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– Ми часто бачимо, що це спливає на сайтах ЗМІ, де це також обговорюють. Немає сенсу мовчати, тож ми з Дашею вирішили це сказати, – додала Даша.

Однак, мова не про їхні стосунки, а про тварин, які також страждають від війни.

– Врятуйте тварин від війни. Вони також гинуть через обстріли та мінування. Не проходьте повз – залиште їжу чи воду, або навіть заберіть їх до себе, – заявили Кацуріна та Дантес.

Несподівано, але про стосунки не було сказано жодного слова. Музикант та дизайнерка вміло зацікавила фанатів, які ще з кінця весни активно обговорюють їх як потенційну пару. Наприклад, наприкінці липня Дантес показав спільне фото з Дашею Кацуріною – на знімках вони цілуються та посміхаються.