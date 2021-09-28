Голливудский актер Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке с актрисой Джадой Пинкетт-Смит и поделился тайным желанием.

По словам 53-летней кинозвезды, его супруга никогда не верила в традиционный брак, кроме того, у некоторых членов ее семьи были открытые отношения.

— Она росла не так, как я. Были значительные бесконечные дискуссии о том, что такое совершенство отношений. Как лучше всего взаимодействовать в паре? И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, не думая о ней как о единственном совершенстве отношений, — признался Смит.

Он отметил, что они решили друг другу доверять и дали полную свободу, полагая, что каждый должен найти свой собственный путь.

— Я никому не предлагаю нашу дорогу и этот путь. Но опыт свободы, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка — для меня это высшее определение любви, — сказал Уилл.

Также Смит рассказал о своем тайном желании завести собственный гарем. Он даже обсуждал эту идею со своим коучем в качестве психологического упражнения.

— Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной, — поделился Уилл.

Он рассказал, что в своем гареме хотел бы видеть актрису Холли Берри и балерину Мисти Коупленд. Однако после разговора с коучем он понял, что это плохая идея.

— После того, как мы поговорили, я подумал, что это было бы ужасно, — признался актер.

Стоит отметить, что в 2020 году 50-летняя Джада призналась, что состоит в отношениях с 29-летним музыкантом Августом Алсином.

Несмотря на полигамный брак, у Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит — двое общих детей: 23-летний Джейден и 20-летняя Уиллоу.