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Jerry Heil госпитализировали прямо во время концерта: без переломов не обошлось

22 декабря 2022, 14:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil травмировалась во время выступления. Из-за этого пришлось перенести концерт — не обошлось без переломов.

Инцидент произошел в Тернополе, куда отправилась выступать Jerry Heil после финала Нацотбора Евровидения. Неприятной историей поделилась команда певицы.

Так, артистка выступала во дворце культуры Березиль им. Леся Курбаса и в один момент захотела подойти ближе к слушателям. Однако певица оступилась и упала в оркестровую яму. Предположительно, все из-за софитов, которые были направлены на сцену — именно они могли заслепить звезду.

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Концерт остановили, а Jerry Heil вызвали скорую помощь. В местной больнице врачи сказали, что артистка сломала ребра. На фоне этого было решено перенести ближайший концерт в Ивано-Франковске.

— Сейчас Яна – под присмотром врачей. Концерт в Ивано-Франковске переносится. Подробная информация — у организатора. Берегите себя, — сообщается в stories певицы.

Jerry Heil

Ранее Jerry Heil прокомментировала победу Tvorchi в финале Нацотбора на Евровидение 2023. Артистка также боролась за победу, но заняла третье место. Впрочем, звезда готова помочь парням, которым стоит начать готовиться к мероприятию — финал Евровидения 2023 состоится уже в мае в Ливерпуле.

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