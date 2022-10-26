Готовится к финалу: Джамала вернется на польские Танцы со звездами с новой песней

Певица Джамала вернется на сцену польской версии шоу Танцы со звездами. Артистка порадует поклонников в финале проекта.

Об этом артистка рассказала в Instagram, выложив многозначительные короткие видео.

Так, на одном ролике Джамала красуется вместе со своим танцевальным партнером Яцеком Йешке. Певица показала, что сейчас готовится к финалу шоу.

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— Я снова в тренировочном зале — это моя последняя неделя на моих благотворительных Танцах со звездами в Польше. Здесь я буду танцевать, а также спою новую песню из мини-альбома, который так же выйдет на этой неделе, – рассказала Джамала.

Артистка также заинтриговала своих фанатов, заявив, что их ждет еще одна новость, о которой станет известно немного позже.

Известно, что певица выбыла из шоу в шестом выпуске — теперь она снова появится в самом конце. Тогда артистка станцевала румбу, а темой выпуска были популярные песни из кинофильмов. Джамала еще тогда заявила, что заболела на фоне репетиций, из-за чего тренировки давались ей не так легко.

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Напомним, что Джамала приняла участие в польских Танцы со звездами ради помощи нашей стране — на шоу активно собирают деньги для украинцев. Артистка также заявила, что это возможность напомнить о доме, о миллионах страдающих людей и важности их поддержки.