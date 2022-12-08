Английская актриса Оливия Колман на время стала волонтером. Обладательница премии Оскар посетила склад ЮНИСЕФ в Копенгагене, где упаковывала гуманитарную помощь для детей из Украины.

Назвав свой визит “привилегией”, Оливия упаковала вещи, которые вскоре отправятся в украинские семьи. Помимо важной гуманитарной помощи, в посылки будут входить головоломки, мячи, игры и рукописное послание от звезды. Будут отправлены и наборы для отдыха, семейной гигиены.

— Для меня было большой честью присоединиться к блестящей работе отдела глобального снабжения ЮНИСЕФ… Это наборы для обучения и развития, медицинские и акушерские наборы, и они позволяют ЮНИСЕФ поддержать наиболее уязвимых детей и семьи, где бы они ни находились, украинских детей, которые продолжают гибнуть и получать ранения в результате этого ужасного насилия, происходящего вокруг них, — сказала Колман.

Актриса добавила, что гуманитарные нужды в Украине продолжают расти, поэтому жизненно важно, чтобы ЮНИСЕФ мог оказывать поддержку.

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