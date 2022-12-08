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Должны сделать все, чтобы о них не забыли: Оливия Колман помогла собрать помощь для Украины

8 декабря 2022, 09:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оливия Колман
Источник: Getty Images

Английская актриса Оливия Колман на время стала волонтером. Обладательница премии Оскар посетила склад ЮНИСЕФ в Копенгагене, где упаковывала гуманитарную помощь для детей из Украины.

Назвав свой визит “привилегией”, Оливия упаковала вещи, которые вскоре отправятся в украинские семьи. Помимо важной гуманитарной помощи, в посылки будут входить головоломки, мячи, игры и рукописное послание от звезды. Будут отправлены и наборы для отдыха, семейной гигиены.

— Для меня было большой честью присоединиться к блестящей работе отдела глобального снабжения ЮНИСЕФ… Это наборы для обучения и развития, медицинские и акушерские наборы, и они позволяют ЮНИСЕФ поддержать наиболее уязвимых детей и семьи, где бы они ни находились, украинских детей, которые продолжают гибнуть и получать ранения в результате этого ужасного насилия, происходящего вокруг них, — сказала Колман.

Актриса добавила, что гуманитарные нужды в Украине продолжают расти, поэтому жизненно важно, чтобы ЮНИСЕФ мог оказывать поддержку.

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— Очень важно, чтобы дети могли получать такую поддержку. Бомба сброшена, и вы теряете все. Вы теряете свое право и свою способность быть чистыми и чувствовать себя в безопасности, а дети вместе с тем теряют право играть и учиться, чувствовать, что о них заботятся. Поэтому это так важно. В мире нет ребенка, ответственного за любую войну, и мы должны сделать все, чтобы о них не забыли и о них заботились, — отметила Оливия.

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Источник
Daily Mail
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актриса Підтримка України
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