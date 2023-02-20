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Фото Персони

Холостяк Иракли Макацария станет отцом

20 февраля 2023, 12:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Иракли

Главный герой романтического реалити Холостяк 6 и грузинский кинопродюсер Иракли Макацария станет отцом. Об этом стало известно от его 20-летней жены Лизы Чичуа — она показала округлившийся живот в Instagram.

Так, речь идет об общем с Иракли фото. Ко Дню святого Валентина пара снялась для рекламы в Instagram, где Лиза пыталась скрыть под платьем свою беременность. 

В снимке для рекламы Макацария нежно обнимает свою жену и признается ей в любви на День святого Валентина.

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Под публикацией фанаты уже успели поздравить с будущим пополнением в семье — скрыть от общества беременности Лизы не удалось:

  • Скоро вы будете самыми счастливыми. Любви вам безграничной.
  • Вас, уже, трое! Береги друг друга! Любите и оберегайте!
  • Скоро будет пополнение.
  • Поздравляю вас с пузожителем.

Напомним, что Макацария женился в средине лета 2022 года. Его избранницей стала 20-летняя грузинка Лиза Чичуа, и ей он сделал предложение руки и сердца на горной вершине в Тбилиси.

Впервые об их отношениях стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда Иракли заявлял, что его не волнует 17-летняя разница в возрасте.

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