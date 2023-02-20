Главный герой романтического реалити Холостяк 6 и грузинский кинопродюсер Иракли Макацария станет отцом. Об этом стало известно от его 20-летней жены Лизы Чичуа — она показала округлившийся живот в Instagram.
Так, речь идет об общем с Иракли фото. Ко Дню святого Валентина пара снялась для рекламы в Instagram, где Лиза пыталась скрыть под платьем свою беременность.
В снимке для рекламы Макацария нежно обнимает свою жену и признается ей в любви на День святого Валентина.
Под публикацией фанаты уже успели поздравить с будущим пополнением в семье — скрыть от общества беременности Лизы не удалось:
- Скоро вы будете самыми счастливыми. Любви вам безграничной.
- Вас, уже, трое! Береги друг друга! Любите и оберегайте!
- Скоро будет пополнение.
- Поздравляю вас с пузожителем.
Напомним, что Макацария женился в средине лета 2022 года. Его избранницей стала 20-летняя грузинка Лиза Чичуа, и ей он сделал предложение руки и сердца на горной вершине в Тбилиси.
Впервые об их отношениях стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда Иракли заявлял, что его не волнует 17-летняя разница в возрасте.