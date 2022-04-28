Главный герой романтического реалити Холостяк 6 и грузинский кинопродюсер Иракли Макацария женится.

Его избранницей стала 20-летняя грузинка Лиза Чичуа. Иракли романтично сделал предложение руки и сердца на горной вершине в Тбилиси.

Экс-холостяк организовал церемонию в кругу самых близких друзей и родственников. Сначала пара прошлась по коридору из воздушных шаров в виде сердца, а затем Иракли встал перед любимой на колено и, не сдерживая слез, позвал замуж.

Лиза тоже не смогла сдержать эмоций. Она ответила любимому согласием, а потом похвасталась кольцом с бриллиантом.

В честь радостного события в небе прогремел праздничный салют, а на земле засияла надпись Marry Me (Выходи за меня).

Отметим, что Иракли и Лиза публично объявили о своих отношениях в апреле 2021 года. По словам Макацария, его не волнует 17-летняя разница в возрасте, поскольку им хорошо вместе.

Избранница Иракли училась в Тбилисском государственном медицинском университете, а с 2021 года работает в организации здравоохранения Грузии. Также она известна как участница вокальных проектов.

Напомним, что в 2016 году Иракли Макацария искал свою любовь на романтическом реалити Холостяк в Украине. В финале он выбрал модель Алену Лесык, однако через год отношений пара разошлась.