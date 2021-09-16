Украинский музыкальный продюсер и певец Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) рассказал, какие отношения у Насти Каменских с его бывшей женой Ириной Горовой.
По словам Потапа, он доволен теми отношениями, которые сложились между его нынешней и бывшей женами. Артист отметил, что это не дружба, но главное, что не война.
— Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, что если моя первая супруга будет дружить со второй, то это неправильно. Должны быть точно не военные действия, но и не дружба, — сказал продюсер.
Он отметил, что это два разных периода в его жизни.
— Две разные системы отношений, разные женщины и разный взгляд на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом, — сказал Потап.
Сама же Каменских в одном из интервью заявила, что с Горовой у нее никаких отношений нет, а вот со своим пасынком Андреем она общается прекрасно.
— Отношения у нас прекрасные. Он творческий мальчик и очень похож на Лешу… Мы видимся, он приезжает к нам в гости, остается с ночевкой. Потап очень много времени уделяет ему и это важно, поскольку все мальчики повторяют в итоге за папой, — сказала Настя.
Напомним, что Потап и Ирина Горовая развелись в 2014 году, однако сообщили об этом только спустя два года — в 2016 году.
Об отношениях Насти Каменских и Потапа официально стало известно в день их свадьбы в 2019 году, до этого артисты тщательно скрывались.