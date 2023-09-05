Британский актер и писатель Стивен Фрай расхвалил украинцев. Таким образом он поделился эмоциями от первого дня пребывания в Киеве.

Звезду фильма Уайльд поразили граждане нашей страны со сложными судьбами, которые несмотря ни на что смогли сохранить в себе свет и чувство юмора.

— За это время я успел понаблюдать за хирургической операцией раненого солдата (в больнице прозвучала сирена воздушной тревоги, но никто не обратил на нее внимания, поскольку был пациент, о котором нужно было заботиться). Потом я встретил двух молодых людей, которые смеялись, когда дразнились из-за различий между их новыми протезами ног, — рассказал Стивен.

Также он добавил, что познакомился с вдовой, у которой совсем недавно погиб муж, защищая Украину от российских оккупантов. И каждый человек, которого встретил Фрай, – несокрушим духом.

— Всех их объединяло необыкновенное чувство юмора, а также глубокая, непоколебимая решимость противостоять варварам, стоящим у ворот, и сохранить свою независимость и суверенитет. Война способна пробудить в людях самое худшее, но иногда и самое лучшее, — подытожил писатель.

Напомним, 4 сентября Стивен Фрай прибыл в Киев. Он будет ведущим на третьем Саммите первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в столице.