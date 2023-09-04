В Киев прибыл британский актер и писатель Стивен Фрай. Об этом он заявил в своем Instagram.
— Спальный вагон от границы с Польшей до Киева. Прибываю туда сейчас…, — заявил Фрай.
Известно, что актер будет ведущим на третьем Саммите первых леди и джентельменов, который состоится 6 сентября в Киеве.
— Мы рады приветствовать на Саммите такого гостя и ведущего, уверены, его участие внесет весомый вклад в развитие института первых леди и джентльменов, — заявили организаторы Саммита.
Это не первый актер мирового кино приехал в столицу Украины с визитом и благими намерениями. К примеру, в феврале 2023 года в Киев приехал Ирландский актер Джек Глисон, который известный благодаря съемкам в сериале Игра престолов. Джек привез нашим защитникам пикап, а также принял участие в нескольких благотворительных мероприятиях. Также он выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона.