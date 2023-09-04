В Киев прибыл британский актер и писатель Стивен Фрай. Об этом он заявил в своем Instagram.

— Спальный вагон от границы с Польшей до Киева. Прибываю туда сейчас…, — заявил Фрай.

Известно, что актер будет ведущим на третьем Саммите первых леди и джентельменов, который состоится 6 сентября в Киеве.

— Мы рады приветствовать на Саммите такого гостя и ведущего, уверены, его участие внесет весомый вклад в развитие института первых леди и джентльменов, — заявили организаторы Саммита.