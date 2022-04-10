Песня Hey Hey Rise Up британской рок-группы Pink Floyd и фронтмена украинской группы Бумбокс Андрея Хлывнюка возглавила чарты iTunes в более 20 странах мира.

Всего за дня дня композиция заняла первую строку в 25 странах. Среди которых — США, Великобритания, Канада, Польша, Чехия, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румуния, Швеция, Швейцария и другие. Об этом Бумбокс сообщили в своем Facebook.

— Учитывая, что собранные от релиза деньги идут на помощь Украине, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору, — написали в аккаунте коллектива.

7 апреля легендарная группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise Up в поддержку Украины. Песню рокеры записали в коллаборации с Андреем Хлывнюком.

В композиции звучит вокал украинского певца. Речь идет о его исполнении песни Ой, у лузі червона калина на Софийской площади в Киеве.

Стоит отметить, что Pink Floyd не выпускал новый материал с 1994 года.