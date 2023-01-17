Экс-лидер группы Тартак Александр Положинский признался, что во время службы в рядах ВСУ у него обострились старые недуги и появились новые болезни. Началось это спустя полгода.

— Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но немного начал сдавать. На данный момент физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально. Вопрос есть шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ, — поделился он.

Говорит, ему хотелось бы стать офицером. Однако признается, что не так обидно за это, как осознание того, что его потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен лишь ему.

Отмечает, сейчас его перевели в другое подразделение в пределах 47-й бригады. Попадет ли на фронт — пока что не знает.

Сейчас смотрят