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Илон Маск тайно стал отцом: Граймс призналась, как назвали девочку

10 марта 2022, 17:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Миллиардер Илон Маск снова стал отцом. Его бывшая возлюбленная Граймс подтверждает, что тайно стала матерью второго ребенка от главы Tesla.

Известно, что журналистка Vanity Fair услышала плач ребенка в доме певицы, при том что ее сына X не было рядом.

— Я не имею права говорить об этих вещах. Что бы ни происходило в семье, я считаю, что дети должны держаться подальше от этого. Маск действительно видит в сыне X своего протеже, — рассказала Граймс.

Второго общего ребенка с Маском назвали необычно — Exa Dark Sideræl Musk. Сокращенно ее называют просто Y. По данным СМИ, девочку выносила суррогатная мать. 

Граймс объяснила, что Exa — это отсылка к суперкомпьютерному термину, а Dark — это неизвестное

Слово Siderael является эльфийским — оно значит истинное время вселенной, звездное время, глубокий космос. Это дань уважения ее любимому персонажу из вселенной Властелина колец Галадриэль.

Напомним, что в конце сентября интернет всколыхнула новость о том, что Илон Маск и Граймс расстались. Об этом сообщил сам миллиардер, сказав, что они остались в хороших отношениях ради сына X Æ A-12.

Тогда инженер объяснил, что его работа требует находиться в Техасе, в то время как Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе. Пара начала встречаться еще в 2018 году. В 2020 году у них родился сын. 

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Источник
Vanity Fair
Теги
Илон Маск
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