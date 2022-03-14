Самый богатый человек в мире Илон Маск вызвал Путина на одиночный поединок. Так, глава Tesla и SpaceX решил поддержать Украину, высмеивая трусость Путина.

— Я вызываю Владимира Путина на одиночный поединок. Ставкой является Украина, — заявил миллиардер в Twitter.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Также он отметил официальную страницу Кремля в соцсети, и задал вопрос на российском: Вы согласны на этот бой?

Пока правительство РФ никак не отреагировало на заявления Маска. Только генеральный директор неудачной космический компании Роскосмос осмелился ответить миллиардеру. Учитывая, что на фоне SpaceX компания РФ по освоению космоса выглядит нелепо, в ответе Рогозина явно чувствуется нотка зависти. Своими словами он ответить не смог, поэтому положился на творчество Александра Пушкина.

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата. А. С. Пушкин “Сказка о Попе и работнике его Балде” https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Известно, что Маск всячески помогает Украине на фоне войны с Россией еще с 24 февраля.

Он не раз выражал поддержку нашей стране — только публикациями в соцсетях, но и делом. Так, он предоставил нашей армии систему спутникового интернета Starlink, которая уже помогает нашим ВСУ иметь доступ к беспроводной сети в любой точке.

Аналогично поступили и другие зарубежные знаменитости — британский актер Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в своем доме. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine.

Знаменитый писатель Стивен Кинг активно критикует действия Путина и призывает разрушить стену дезинформации, которая не дает жителям России видеть реальную картину происходящего в Украине.