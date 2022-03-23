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SpaceX отправил Украине “тысячи” терминалов Starlink

23 марта 2022, 17:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
SpaceX отправил Украине “тысячи” терминалов Starlink

Компания SpaceX Илона Маска отправила Украине тысячи терминалов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Об этом заявила президент космической компании Гвинн Шотвелл.

— Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы людям в Украине. Я думаю, что было чрезвычайно полезно убедиться, что люди поддерживаюсь между собой связь, — заявила Шотвелл во время конференции Satellite 2022 в Вашингтоне.

В комплекты поставок Starlink входят антенны, штативы для креплений и Wi-Fi-маршрутизаторы. С их помощью можно подключиться к интернету — компания Маска запустила в космос около 2 тыс. спутников.

Шотвелл также добавила, что большая часть финансирования комплектов Starlink поступила из частных источников, но добавила что в этом им помогла Франция и Польша.

Напомним, что поставки комплектов стала возможной благодаря обращению главы Минцифры Михаила Федорова к Илону Маску, который согласился помочь Украине на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля. Теперь Starlink работает на территории Украины — помимо аппаратуры подключили все необходимые сервисы.

Ранее Федоров уже рассказывал о поставках от Илона Маска, и даже публиковал фото с доставленными устройствами. Глава Минцифры добавил, что пока Россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для остального мира.

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Источник
CNBC
Теги
SpaceX , Starlink , Илон Маск , Війна в Україні , Мінцифри , Михайло Федоров
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